Resident Evil Village: ambientazioni e creature al centro dei nuovi screenshot

Nel corso di un recente aggiornamento sullo sviluppo di Resident Evil Village, Capcom non solo ha fornito qualche piccolo indizio su ciò che ci aspetterà nella nuova avventura con protagonista Ethan, ma ha anche pubblicato alcune nuove immagini.

Ecco di seguito le parole di Peter Fabiano, il producer di Resident Evil Village:

"Siamo davvero felici che i fan potranno giocare Resident Evil Village quando verrà pubblicato nel corso del 2021. Si tratta di un mix degli elementi migliori dei capitoli della serie usciti negli ultimi 25 anni, con tutto quello che i fan amano dei survival horror ricchi d'azione con in più diverse sorprese. Ovviamente non mancheranno numerosi enigmi e misteri da risolvere."

A questo proposito, una delle ambientazioni al cui interno risolveremo dei puzzle sarà il misterioso castello che affaccia sul villaggio, protagonista di una delle tre immagini pubblicate di recente. Le altre due ci mostrano invece due mostruose creature: la prima è armata di un grosso martello e ci darà del filo da torcere anche grazie alle sue dimensioni, la seconda è una sorta di zombie che, almeno a giudicare dall'aspetto, potrebbe essere molto più agile e veloce. Sembra quindi che, a differenza del settimo capitolo, ci ritroveremo di fronte a creature di vario tipo, ciascuna con punti di forza e debolezze che dovremo sfruttare per metterle al tappeto, magari risparmiando quante più pallottole possibile.

Prima di lasciarvi alle immagini, vi ricordiamo che nella classificazione brasiliana di Resident Evil Village non c'è traccia delle versioni PlayStation 4 e Xbox One. Non dimenticate inoltre di stare attenti ai leak di Resident Evil Village, ormai in circolazione da due giorni e ricchi di informazioni anche sul finale.