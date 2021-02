Resident Evil Village molto più ampio di RE 7 Biohazard: dettagli da Capcom

Dopo aver offerto alla community i propri ringraziamenti per l'accoglienza riservata a Lady Dimitrescu di RE Village, il team di Capcom offre alcuni scampoli di informazioni sul nuovo titolo della saga survival horror.

Dalle pagine del numero di marzo di Official PlayStation Magazine UK, in particolare, gli autori di Resident Evil: Village hanno confermato che quest'ultimo offrirà un'esperienza di portata più ampia rispetto al suo predecessore. Il producer Peter Fabiano ha infatti invitato il pubblico ad aspettarsi un titolo "molto più grande" di Resident Evil 7: Biohazard, pur non specificando se in termini di longevità della campagna o di mappa esplorabile. Di recente, del resto, sono emerse alcune ipotesi legate alla possibilità che Resident Evil: Village possa essere un piccolo open world.



Contestualmente, Peter Fabiano ha confermato il focus del team sulla versione PlayStation 5 di Resident Evil: Village. I giocatori che si avventureranno tra lady vampire e lupi mannari sulla console Sony di nuova generazione troveranno ad attenderli tempi di caricamento "virtualmente assenti". Grande sforzo è stato inoltre dedicato all'implementazione di un sistema di Audio 3D, con l'obiettivo di immergere il pubblico nel cuore dell'azione. Il sound di Resident Evi: Village promette dunque un'immersione uditiva che farà percepire suoni provenienti da tutte le direzioni.