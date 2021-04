Resident Evil Village: annunciato uno speciale evento di lancio il 7 maggio

Capcom Japan ha annunciato la messa in onda del programma Resident Evil Village Launch Special, evento in streaming che verrà trasmesso il prossimo 7 maggio alle 13:00 su YouTube. Si tratta di uno show promozionale per festeggiare il lancio del gioco, previsto per la stessa giornata.

Oltre al producer Tsuyoshi Kanda e al direttore Morimasa Sato, allo show prederanno parte Eiko Kano (comico), Ayana and (MC) e Gorgeous (commentatore), gli ultimi due noti al pubblico per essere i conduttori del programma giapponese Capcom TV.

Non è chiaro cosa vedremo durante l'evento, quasi sicuramente verranno mostrate sequenze di gameplay e si parlerà dello sviluppo e dell'evoluzione del progetto, speriamo anche di saperne di più sul supporto post lancio.

Questo weekend arriverà una nuova demo di Resident Evil Village che sarà disponibile dalle 02:00 domenica 2 maggio e fino alla stessa ora del 10 maggio, la versione di prova potrà essere giocata su tutte le piattaforme (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia) e includerà le sezioni del Castello e del Villaggio, già rese disponibili come demo singole in anteprima su PlayStation.

Resident Evil Village uscirà il 7 maggio su tutte le piattaforme citate, insieme al nuovo episodio della serie arriverà anche l'esperienza multiplayer Resident Evil Re:Verse.