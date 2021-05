Resident Evil Village: approfondiamo la trama oggi su Twitch alle 17:00

Resident Evil Village è ormai uscito da un paio di settimane e la redazione di Everyeye è pronta per una completa analisi dell'ultimo survival horror firmato Capcom, con tanto di approfondimenti sulla trama del gioco: ogni dettaglio verrà sviscerato a fondo per comprendere come si evolverà la serie in futuro.

L'appuntamento è dunque fissato per oggi pomeriggio alle ore 17 sul canale Twitch di Everyeye per parlare a fondo dell'ottavo capitolo di Resident Evil. Data la natura della trasmissione, è assolutamente bene sottolineare che verranno fatti spoiler profondi su tutta la trama del gioco, incluso ovviamente il finale e il ruolo che i vari personaggi hanno rivestito all'interno dell'opera. Se siete tra coloro che ancora non hanno messo le proprie mani sul titolo Capcom o se ancora lo devono completare, è consigliabile rimandare la visione a un secondo momento: il contenuto sarà infatti messo a disposizione sul nostro canale Youtube Everyeye On Demand, che vi consigliamo di seguire in modo da non perdervi nessuno dei nostri contenuti.

Nel frattempo l'apprezzatissima produzione ha già lasciato il segno sin dal suo debutto: Resident Evil Village ha già superato quota 3 milioni di copie distribuite, segno di quanto fosse elevata l'attesa e la richiesta per la nuova avventura di Ethan Winters. Non va inoltre escluso che il gioco possa essere ulteriormente espanso, dato che Resident Evil Village potrebbe ricevere DLC in futuro.