Resident Evil Village piratato gira davvero meglio: in arrivo una patch per le performance

La versione piratata di Resident Evil Village per PC ha fatto molto parlare di sé la scorsa settimana, dal momento che non presenta i problemi di performance e stuttering che invece affliggono le copie legittime del gioco.

Il team di hacker che ha effettuato il crack, noto come EMPRESS, attribuisce quei problemi proprio al duplice sistema di protezione implementato dalla casa di Osaka, composto dalla tecnologia anti-tamper V3 di Capcom e da Denuvo V11, i quali sottrarrebbero preziose risorse al gioco danneggiando la fluidità generale dell'esperienza: "Tutti gli impuntamenti in-game, come quelli che si verificano uccidendo gli zombie, spariscono poiché la maggior parte delle funzioni del DRM non viene più eseguita. Ciò risulta in un'esperienza molto più fluida", hanno fatto sapere i membri di EMPRESS.

Le loro dichiarazioni hanno attirato l'attenzione del team di esperti di Digital Foundry, i quali non hanno potuto fare a meno di constatare la loro veridicità (trovate la loro video analisi allegata a questa notizia). Senza il DRM Resident Evil Village gira davvero meglio, e per fortuna Capcom non ha ignorato la faccenda. La compagnia giapponese, attraverso un portavoce, ha fatto sapere di aver raccolto le informazioni necessarie e di essersi già messa "al lavoro su una patch per risolvere i problemi di performance della versione PC", la quale dovrebbe vedere la luce "presto". Il rappresentante non ha fornito dettagli tecnici approfonditi, pertanto non sappiamo in che modo intendono procedere: il team rimuoverà la protezione DRM o effettuerà un altro tipo di intervento? Una cosa è certa però, i giocatori che hanno investito i loro risparmi nell'acquisto di Resident Evil Village non fa piacere sapere che una versione illegale (di cui sconsigliamo fermamente la fruizione, Everyeye condanna la pirateria in ogni sua forma) gira meglio, dunque siamo felici che Capcom abbia preso in mano la situazione.