Resident Evil Village: abbiamo giocato le prime 2 ore con Dario Moccia, Masseo e Panetty

Scommettiamo che non vedete l'ora di giocare a Resident Evil Village. Per fortuna mancano pochissime ore al lancio fissato per domani 7 maggio, ma se proprio non riuscite a resistere, allora vi consigliamo di guardare il video in apertura di notizia!

In attesa della pubblicazione del gioco, quest'oggi il nostro Francesco Fossetti ha giocato le fasi iniziali di Resident Evil Village su PS5, ovviamente in diretta sul canale Twitch di Everyeye, per un totale di oltre due ore di gameplay dall'incipit dell'avventura all'escalation di terrore che culmina con l'arrivo di Ethan Winters nel misterioso villaggio che dà il nome al titolo. Durante la trasmissione in onda dallo studio di Everyeye, il Fossa è stato raggiunto da tre volti estremamente noti nell'ambiente dello streaming italiano, ossia Dario Moccia, Masseo e Panetty. Se vi siete persi la messa in onda originale, potete tranquillamente recuperare guardando la replica in apertura di notizia. Già che ci siete, effettuate l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye e attivate la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi in modo da non perdervi i futuri appuntamenti.

Il survival horror di Capcom verrà lanciato domani 7 maggio su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Se siete ancora indecisi sull'acquisto, potete leggere la nostra recensione di Resident Evil Village oppure giocare alla demo di Resident Evil Village di 60 minuti, che rimarrà disponibile fino alle 02:00 di lunedì 10 maggio.