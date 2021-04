Resident Evil Village e il futuro degli horror: l'audio 3D indispensabile, per il Director

Mentre trovano diffusione rumor su di una trilogia di Resident Evil che si concluderà con un Resident Evil 9 successivo a Resident Evil: Village, arrivano interessanti dichiarazioni dal team di Capcom.

Nel discutere della nuova avventura di Ethan Winters con la redazione di Official PlayStation Magazine UK, Morimasa Sato, Game Director di Resident Evil: Village, ha evidenziato alcuni degli elementi di maggior rilievo che caratterizzeranno il nuovo survival horror. In questo contesto, l'autore videoludico ha lodato in particolar modo il Tempest 3D Audio, tecnologia utilizzata da Sony per implementare l'audio 3D su PlayStation 5.

"Per un gioco come Resident Evil Village, - ha dichiarato Sato - in cui l'esplorazione è un pilastro essenziale del gameplay, mi sento di dire che l'audio 3D è la feature più impressionante di PlayStation 5. È possibile averne un assaggio nella Maiden Demo: i passi degli abitanti della villa mentre salgono le scale, o il suono di 'qualcosa' che si muove nel buio... L'efficacia dell'audio 3D nel creare un audio spaziale convincente ha superato le mie aspettative. Nel genere horror, creare la sensazione di una presenza al di là di ciò che si vede a schermo è essenziale, quindi penso che l'audio 3D sarà indispensabile per i giochi horror d'ora in avanti".



Ricordiamo che questa settimana sarà trasmesso da Capcom un nuovo showcase dedicato al gioco, durante il quale potrebbe essere annunciata una seconda Demo di Resident Evil: Village.