Resident Evil Village avrà DLC in futuro? Indizi dal database di Steam

Resident Evil Village è disponibile dallo scorso 7 maggio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Stadia, ed ha raccolto ampi consensi da parte di critica e pubblico. Finora però non si è mai parlato del possibile arrivo di DLC post-lancio, come accaduto in passato per Resident Evil 7: Biohazard.

Anche se Capcom non ne ha mai parlato ufficialmente, ciò non esclude per forza che non possano arrivare contenuti aggiuntivi nei prossimi mesi. E qualcosa sembra muoversi in tal senso: sul database di Steam vengono infatti citati due contenuti di natura sconosciuta, uno risalente a sette mesi fa e l'altro a quattro. La natura di questi contenuti non è ovviamente chiara e potrebbero rivelarsi di qualunque genere, anche semplici oggetti aggiuntivi. Alla luce del supporto garantito all'epoca per RE7, arricchito con due espansioni principali (Not a Hero e End of Zoe) più una serie di contenuti minori, che Capcom si stia preparando a fare lo stesso anche per l'ottavo capitolo?

L'ipotesi che invece questi contenuti non noti possano essere legati a Resident Evil Re:Verse rimandato all'estate 2021 sembra da escludere: la componente multiplayer di RE8 ha infatti una propria voce separata nel database di Steam, pertanto eventuali DLC relativi a Re:Verse sarebbero evidenziati nella sua scheda. In attesa di scoprire se qualcosa bolle nella pentola di Capcom, Resident Evil Village è stato premiato da Famitsu portandosi a casa un altro grande riconoscimento.