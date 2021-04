Resident Evil Village avrà due feature mancanti in RE7: lo rivela il nuovo video gameplay

Capcom ha mostrato per la prima volta Resident Evil Village in versione old gen tramite un nuovo video gameplay del survival horror catturato su PlayStation 4 Pro. Alcuni utenti particolarmente attenti hanno scovato un paio di dettagli interessanti presenti all'interno del filmato in questione.

Come fatto notare dall'utente "Where's Barry" su Twitter, nel corso del video gameplay è apparsa la dicitura a schermo "Skip / Photo Mode", che sembra confermare l'aggiunta di due opzioni inedite per quanto riguarda le cutscene di gioco. Sembra quindi che i giocatori che amano soffermarsi durante le proprie partite per gustarsi al meglio le ambientazioni e scrutare i personaggi nei loro dettagli più profondi, potranno dilettarsi tramite l'uso di una Photo Mode (non sappiamo se, per quanto probabile, sarà disponibile anche per le normali fasi di gameplay).

Oltre a questo, sembra essere confermata la possibilità di saltare di netto le scene di intermezzo, cosa che non era possibile fare durante Resident Evil 7; un aspetto che ha provocato la frustrazione dei tanti utenti che hanno deciso di intraprendere più di una singola run del survival horror incentrato sulle macabre stravaganze della famiglia Baker.

Insomma, ancora ottime notizie per chi attende con trepidazione l'arrivo di Resident Evil Village, che farà il suo debutto ufficiale l'8 maggio su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Per tutti gli approfondimenti del caso, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Resident Evil Village.