Resident Evil Village avrà molti punti in comune con Resident Evil 4

Peter Fabiano, producer di Capcom, è stato intervistato sul numero di marzo di Official PlayStation Magazine UK e in questa occasione ha parlato delle fonti di ispirazione per Resident Evil Village, includendo tra queste anche Resident Evil 4.

"Se siete fan della serie lo avrete notato, abbiamo preso ispirazione da Resident Evil 4 per molti aspetti", queste le parole di Fabiano, che poi continua: "noterete ispirazione per quanto riguarda i puzzle, i combattimenti e l'esplorazione... ma ci sono anche altre sorprese che vi stupiranno."

Effettivamente non è difficile vedere alcuni elementi in comune tra i due titoli come l'ambientazione e parte dell'incipit narrativo, non sappiamo però se ci saranno altri collegamenti stretti tra i due giochi dal momento che Fabiano non ha voluto svelare di più, limitandosi a confermare che Resident Evil Village sarà il miglior survival horror di sempre.

Resident Evil Village è atteso per il 7 maggio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con questo nuovo episodio Capcom vuole espandere la formula di Resident Evil 7 Biohazard e dare vita ad un gioco horror capace di diventare un classico del genere. Tra pochi mesi sapremo se la casa di Osaka avrà raggiunto il suo obiettivo oppure no.