Resident Evil Village in azione: ecco il video dell'evento PlayStation

Nel corso dell'evento "Play! Play! Play!" organizzato da PlayStation Japan è stata offerta una serie di nuovi dettagli su Resident Evil: Village, attesissima produzione primaverile.

Il prossimo capitolo della saga survival horror si è inoltre mostrato in azione durante l'appuntamento, con una breve sequenza video. Quest'ultima è ora disponibile grazie alla pubblicazione da parte di Sony Japan della replica integrale dell'appuntamento. Direttamente in apertura a questa news, potete dunque visionare il segmento di gioco dedicato a Resident Evil: Village, collocatosi al cuore della trattazione delle caratteristiche del titolo da parte dei due conduttori giapponesi dello show. A partire dal minuto 15:40 circa, è inoltre possibile visionare una sequenza di gameplay.

L'assaggio dell'avventura che vedrà il ritorno di Ethan Winters come protagonista torna a mostrare l'inquietante villaggio che farà da ambientazione al gioco. Immancabile inoltre Lady Dimitrescu, ormai vera e propria star dell'universo videoludico Capcom. Durante l'appuntamento è stato inoltre confermato che Resident Evil: Village si trova ormai nelle fasi finali dello sviluppo, dettaglio confacente alla data di uscita già annunciata per il titolo, in arrivo nel mese di maggio 2021.



Segnaliamo inoltre che durante lo show "Play! Play! Play!" è stato presentato al pubblico anche un trailer esteso di Final Fantasy VII Remake Intergrade, volto a presentare le migliorie che il rifacimento del JRPG proporrà su PlayStation 5.