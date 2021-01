Resident Evil Village in azione nel primo video gameplay ufficiale!

Nel corso dello speciale evento riservato al suo nuovo horror game, Capcom ha finalmente mostrato il primo video gameplay ufficiale dedicato all'attesissimo Resident Evil Village.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, mette dunque in mostra le caratteristiche principali della produzione, che come saprete pone nuovamente le sue basi ludiche su una telecamera in prima persona, esattamente come successo con Resident Evil 7. Il video pone particolare accento sull'esplorazione, combattimento, interattività ambientale, sistema di crafting ed anche sul design dei menù in-game (questi due ultimi aspetti esplicitamente ispirati a quanto fatto in passato con Resident Evil 4). Vengono inoltre riproposti alcuni degli inquietanti personaggi a cui il malcapitato Ethan andrà incontro, come ad esempio la misteriosa donna che risiede all'interno del villaggio che fa da scenario all'avventura horror.

Durante l'evento, Capcom ha anche mostrato un nuovo trailer cinematico dedicato a Resident Evil Village, al termine del quale è stato svelato che il gioco sarà pubblicato il 7 maggio di quest'anno, ed arriverà nelle versioni PC, PS5 (dove è stata pubblicata una demo esclusiva), Xbox Series X|S, ma anche PS4 e Xbox One, di cui non si aveva certezza sino ad oggi. Proprio come anticipato dai leak, inoltre, è stato confermato l'arrivo di Resident Evil ReVerse, nuova esperienza multiplayer online basata sul franchise di Capcom.