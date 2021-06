Resident Evil Village batte Returnal: è il più venduto di maggio su PlayStation Store

L'esclusiva Returnal non ha potuto niente contro Resident Evil Village, che a maggio ha conquistato la vetta della classifica dei videogiochi più venduti su PS5 in formato digitale attraverso il PlayStation Store.

L'horror di Capcom ha dominato su PS5 sia in Europa sia negli Stati Uniti d'America, mentre su PlayStation 4 ha conquistato la prima piazza solo nel Vecchio Contenente, poiché negli USA è stato scalzato da Rust Console Edition. L'altra grande novità del mese per PS4, Mass Effect Legendary Edition, si è fermata in terza posizione negli Stati Uniti e in sesta in Europa. A seguire trovate le classifiche suddivise per console e area del mondo.

PlayStation 5

Europa

Resident Evil Village FIFA 21 Returnal Subnautica: Below Zero It Takes Two Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Hood: Outlaws & Legends Assassin’s Creed Valhalla Call of Duty: Black Ops Cold War NBA 2K21 Next-Gen

USA

Resident Evil Village Returnal MLB The Show Marvel’s Spider-Man: Miles Morales NBA 2K21 Next Gen Subnautica: Below Zero Mortal Kombat It Takes Two FIFA 21 Hood: Outlaws & Legends

PlayStation 4

Europa

Resident Evil Village Minecraft Rust Console Edition Grand Theft Auto V NBA 2K21 Mass Effect Legendary Edition FIFA 21 The Crew 2 Biomutant Subnautica: Below Zero

USA

Rust Console Edition Resident Evil Village Mass Effect Legendary Edition Grand Theft Auto V MLB The Show 21 NBA 2K21 Mortal Kombat 11 Biomutant Call of Duty: Black Ops Cold War Minecraft

E voi, quale gioco avete acquistato lo scorso mese? Fatecelo sapere nei commenti!