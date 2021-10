Resident Evil Village: Bela e Cassandra Dimitrescu in un doppio cosplay sanguinario

Siamo a ottobre, un mese indissolubilmente legato ad Halloween. Ciò che porta in mente questa festività legata alle tradizioni celtiche sono spiriti e mostri, che in alcune accezioni vengono anche resi particolarmente spaventosi. Niente di meglio quindi di un cosplay a tema Resident Evil: Village per rimanere nell'atmosfera del periodo.

Abbiamo visto un cosplay di Lady Alcina Dimitrescu, uno dei boss principali che Ethan e il giocatore dovranno affrontare nel corso dell'avventura horror di Resident Evil: Village. Prima di arrivare alla madre tuttavia bisognerà affrontare le figlie Bela, Cassandra e Daniela. Figlie per modo di dire, dato che in realtà si tratta più di cadaveri riportati in vita con alcuni esperimenti e insetti carnivori e non sono direttamente legate alla matriarca vampiresca.

Nonostante la loro condizione, le figlie di Lady Dimitrescu hanno colpito e quindi ecco alcuni cosplay su di loro. Le due russe Mira Ladovira e Sophie Katssby hanno deciso di interpretare due di loro nella foto disponibile in basso. Vediamo così un cosplay di Bela e Cassandra Dimitrescu con tutto il loro sanguinario splendore oscuro. Mira Ladovira ha poi rincarato la dose, proponendo un cosplay di Cassandra Dimitrescu in solitaria ma non meno spaventosa.

E in vista di Halloween, Resident Evil Village è pronto a festeggiare con alcune novità.