Resident Evil Village: Bela Dimitrescu in cosplay per una foto da horror italiana

L'ultima iterazione del brand di Capcom ci proietta in nuovi scenari. Il paese dell'Europa orientale visitato da Ethan non è di certo accogliente e, anzi, ha un'aura molto spettrale e da horror, proprio come si vuole da un Resident Evil. Non c'è però soltanto l'aspetto della zona a incutere timore: non vanno dimenticate le creature che la abitano.

Per un videogioco survival horror che si rispetti come Resident Evil, sono necessarie anche mostri a ogni angolo in grado di repellere il videogiocatore. A ogni saga, Capcom ha prodotto creature talvolta all'interno di canoni fantasy ben stabiliti, altre volte dando un pizzico di immaginazione in più. In Resident Evil: Village una delle figure di spicco è stata Lady Alcina Dimitrescu, che nel suo enorme castello non ha accolto da sola Ethan. In alcuni frangenti incontreremo una delle sue figlie, Bela Dimitrescu.

La creatura mortale ora ha preso vita in una foto horror dell'italiana Himee Lily. La cosplayer nostrana ha lanciato sui suoi social il cosplay di Bela Dimitrescu pronta a smembrare e divorare chiunque le capiti davanti. Abito nero, sangue alla bocca e arma in mano, la fedeltà al personaggio in 3D è ottima.

Un cosplay adatto al periodo, e non a caso Resident Evil: Village ha venduto bene ad Halloween.