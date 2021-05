Resident Evil Village: boom al lancio, tre milioni di copie distribuite

Capcom Japan ha annunciato che Resident Evil Village ha raggiunto e superato quota tre milioni di copie distribuite in tutto il mondo dal lancio, avvenuto il 7 maggio scorso in contemporanea mondiale su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia.

La cifra include sia i download digitali che le copie distribuite ai rivenditori, si tratta di un risultato superiore a quello del precedente Resident Evil 7 Biohazard che nello stesso lasso di tempo aveva piazzato 2.5 milioni di pezzi in tutto il mondo.

Resident Evil ha venduto ad oggi oltre 100 milioni di copie dal 1996, dato aggiornato al 31 marzo e che non tiene dunque conto dei risultati ottenuti da Village e delle vendite degli altri giochi del franchise dopo questa data. Resident Evil 7 Biohazard ha piazzato 8.5 milioni di copie al 31 dicembre 2020, il nuovo episodio della serie ha tutte le carte in regola per superare questi numeri e anche Capcom si aspetta performance solide nel corso dell'anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2022.

Resident Evil Village è il terzo miglior lancio PS5 di sempre in UK superato solo da Marvel's Spider-Man Miles Morales e Assassin's Creed Valhalla, a testimonianza dell'hype che ha circondato il nuovo episodio di Resident Evil in questi mesi.