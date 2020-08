Resident Evil Village: Boss e ambientazioni svelati da leak? Ne parliamo in video!

Di recente, l'universo di Resident Evil Village, ottavo capitolo della celebre serie survival horror firmata da Capcom, è stato protagonista di un ampio numero di indiscrezioni apparse in rete.

Queste ultime hanno coinvolto diversi ambiti e aspetti del titolo, spaziando tra i possibili Boss, variazioni nel sistema di combattimento e la selezione di ambientazioni presenti. Tra gli aspetti citati, figura inoltre anche il presunto supporto di Resident Evil Village alla Realtà Virtuale. Per cercare di orientarsi in questo nuovo oceano di indiscrezioni legate all'attesissima produzione videoludica, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato alla tematica.



Nel filmato, prendiamo dunque in analisi gli ultimi rumor e leak legati a Resident Evil Village. Come ormai da tradizione, potete trovare il video direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Qualsiasi sia la vostra opzione preferita, non ci resta che augurarvi una buona visione! Cosa ne pensate dei dettagli trapelati: vorreste vederli implementati nel nuovo survival horror di Capcom o preferireste soluzioni differenti?

In chiusura, ricordiamo che recenti rumor diffusi dall'insider Dusk Golem vorrebbero un nuovo trailer di Resident Evil Village in arrivo ad agosto: che l'occasione giusta possa essere lo State of Play in programma per giovedì?