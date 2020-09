Resident Evil Village: a breve l'annuncio delle versioni PS4 e Xbox One secondo Dusk Golem

E' vero, Dusk Golem ha dimostrato in queste settimane di non essere del tutto affidabile, l'insider però sembra saperla lunga sugli affari di Capcom e per questo non possiamo ignorare (non del tutto almeno) il suo ultimo cinguettio.

Come noto, Resident Evil Village è stato annunciato per PS5, Xbox Series X/Series S e PC, tuttavia Dusk Golem ha sempre parlato di un gioco nato come progetto Cross-Gen, in sviluppo anche per PlayStation 4 e Xbox One. Dopo aver parlato dei problemi tecnici di Resident Evill Village su PS5, l'insider sembra ora sicuro che "il gioco uscirà anche su PS4 e Xbox One, Village è ancora un gioco Cross-Gen e l'annuncio arriverà a breve. Il lancio resta fissato per la prima metà del 2021."

La fonte poi sapere che non rivelerà altri dettagli per il momento, considerando che entro la fine della settimana arriveranno notizie ufficiali su Resident Evil Village. Il riferimento è ovviamente al panel di di Capcom al Tokyo Game Show, dove il survival horror sarà protagonista insieme a Monster Hunter Rise e Devil May Cry 5 Special Edition. Difficile dire quanto ci sia di vero in queste parole e sembra strano che Capcom possa annunciare le versioni PS4 e Xbox One del gioco dopo aver più volte sbandierato l'esclusiva next-gen di RE Village.