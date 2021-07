Resident Evil Village: Bruce Willis sostituisce Chris con una mod dettagliatissima

Già da prima dell'uscita del gioco completo, lavorando su quanto disponibile grazie alle demo, i modder sono stati subito molto attivi su Resident Evil Village creando una moltitudine di mod più o meno esilaranti e spettacolari per il più recente capitolo della storica serie horror firmata Capcom.

E l'ultima creazione del modder Darknessvaltier non passa certo inosservata: la sua mod sostituisce Chris Redfield, storico protagonista di lunga data della serie che riveste un ruolo centrale all'interno dell'ottavo capitolo, con un dettagliatissimo modello poligonale dell'attore Bruce Willis, per l'esattezza del suo iconico personaggio John McClane interpretato nei vari film della serie Die Hard. Sul portale NexusMods è possibile visionare nel dettaglio il lavoro svolto dall'utente: le fattezze di McClane si basano sulla sua versione vista nel quarto film della saga cinematografica (Die Hard - Vivere o Morire in italiano), e risultano estremamente curate in termini di animazioni facciali e senza nessun tipo di sbavatura tecnica, a riprova dell'ottimo lavoro svolto da Darknessvaltier per dare vita a una mod tanto inaspettata quanto intrigante.

Trattandosi di un'icona del cinema d'azione, la presenza di Bruce Willis/John McClane si sposa bene con le tematiche trattate in Village. È disponibile anche un video che mostra in azione la mod in un filmato di gioco: trattandosi tuttavia di una fase molto avanzata di gioco, il rischio spoiler è dietro l'angolo e pertanto si consiglia la visione a coloro che già hanno avuto modo di finire l'ultimo Resident Evil. Ma di creazioni amatoriali ne possiamo trovare ancora numerose: in precedenza è stata anche realizzata una mod che abilita la visuale in terza persona in Resident Evil Village. Nel frattempo Resident Evil Village ha raggiunto 4.5 milioni di copie distribuite, rivelandosi un grande successo per Capcom.