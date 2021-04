Resident Evil Village: a caccia di mostri nel video gameplay della modalità Mercenari

Con l'ultimo filmato di gioco di Resident Evil Village legato al coverage di IGN.com, gli sviluppatori del kolossal horror di Capcom mostrano uno spaccato dell'esperienza endgame da vivere nella modalità Mercenari.

Presentata ufficialmente durante l'ultimo evento digitale organizzato dalla software house nipponica, Resident Evil Village Mercenari evolve le dinamiche di gameplay offerte dall'omonima modalità di RE3 Nemesis e offre agli emuli di Ethan l'opportunità di testare le proprie capacità contro orde crescenti di nemici.

Tra licantropi e mostri d'ogni sorta, gli scenari che faranno da sfondo alle battaglie di Mercenari saranno accessibili solo dopo aver completato almeno una volta la campagna principale, in funzione delle difficili sfide che attendono i giocatori in questa attività endgame. Facendo la spola tra un'area e l'altra potremo poi accedere all'Emporio di The Duke per rifornirci di armi, munizioni e consumabili.

L'altra novità della "versione aggiornata" di Mercenari sarà poi rappresentata dalle abilità, con parametri dinamici che influiranno in maniera sensibile sull'andamento della partita e, quindi, sul divertimento offerto dalla modalità: le abilità spazieranno dai moltiplicatori di danno dei proiettili ai potenziamenti per gli attacchi corpo a corpo sferrati alle creature che vorranno banchettare con le parti molli del nostro alter-ego.

Trovate tutte le novità di Resident Evil Village tra Demo e Mercenari nel nostro speciale, ma prima vi ricordiamo che l'avventura a tinte oscure di Capcom sarà ufficialmente disponibile dal 7 maggio su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e in una versione appositamente ottimizzata per console next gen su PS5 e Xbox Series X/S.