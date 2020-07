Resident Evil Village: Capcom chiede la vostra opinione con un sondaggio

Durante lo show The Future of Gaming organizzato da Sony per presentare i giochi in uscita su PS5, Capcom ha presentato al mondo Resident Evil Village, ottavo capitolo della serie regolare che proseguirà la storia di Ethan. Il lancio (anche su Xbox Series X e PC) non avverrà prima del 2021, e nel frattempo Capcom vuole farvi qualche domanda...

La compagnia giapponese ha infatti appena lanciato un sondaggio inerente al gioco con il quale intende raccogliere alcune preziose informazioni. Reperibile a questo indirizzo (è in lingua inglese), vuole anzitutto sapere quali sono i capitoli della serie che avete giocato e i vostri tre preferiti. Dopodiché, s'informa su cose come la vostra percezione del titolo "Village", che Capcom ha preferito al canonico "8". La compagnia ha agito in questo modo per sottolineare l'importanza del villaggio in cui si svolgeranno le vicende del gioco, ma adesso sembra volersi assicurare che le sue motivazioni siano state correttamente comprese dai giocatori. Il sondaggio prosegue chiedendo le aspettative su Resident Evil Village, l'interesse nei confronti del ritorno di vecchi personaggi e nemici, quali sono gli aspetti che incrementano la voglia di giocarci e molto altro.

Insomma, Capcom vuole essere sicura di realizzare un gioco in grado di rispettare le aspettative dei giocatori. Parteciperete? Ne approfittiamo per ricordarvi che Resident Evil Village è atteso su PlayStation 5, Xbox Series X e PC nel corso del 2021.