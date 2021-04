Resident Evil Village: Capcom lavora all'horror da prima del lancio di RE7

Mancano ormai pochi giorni all'attesissima uscita di Resident Evil Village. In vista di questo importante appuntamento, il Game Director del kolossal horror di Capcom, Morimasa Sato, ha svelato un interessante retroscena sullo sviluppo dell'avventura a tinte oscure con Lady Dimitrescu.

Ai microfoni di IGN.com, l'esponente della software house giapponese ha infatti spiegato che "il mio capo mi disse di iniziare a pianificare i lavori su quello che è poi diventato RE Village, ma al tempo eravamo ancora impegnati nello sviluppo di Resident Evil 7. In quel periodo non avevamo davvero idea di come gli utenti avrebbero reagito alla nuova esperienza horror e ai personaggi che stavamo realizzando con Resident Evil 7".

Per Sato, quindi, nelle primissime fasi di sviluppo di Resident Evil Village il suo team era "piuttosto preoccupato, non avevamo proprio idea di come sarebbe stato accolto il cambio di prospettiva previsto già con RE7. Resident Evil 7 venne lanciato circa sei mesi dopo l'inizio dello sviluppo di Village, e l'accoglienza del pubblico fu molto positiva. Quella reazione dei fan ci aiutò molto in quella fase di sviluppo, ci spinse a decidere di fare di Village un sequel diretto di RE7".

Sato conclude il suo intervento affermando però che, a prescindere dall'accoglienza di Resident Evil 7, il team di sviluppo avrebbe comunque scelto di impostare il sequel con una visuale in soggettiva e lo scenario del Villaggio (con annesso il Castello Dimitrescu) come ambientazione principale per l'incubo digitale da far vivere agli utenti nei panni di Ethan.