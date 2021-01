Resident Evil Village, Capcom presenta la cover ufficiale: al via le speculazioni!

Contestualmente alla trasmissione del ricco showcase dedicato al già attesissimo Resident Evil: Village, i vertici di Capcom hanno presentato anche un dettaglio passato piuttosto inosservato.

Stiamo parlando della cover ufficiale del gioco, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Ben visibile sul sito ufficiale di Resident Evil, quest'ultima non ha tardato ad attirare l'attenzione della community degli appassionati della saga survival horror. L'artwork presente in copertina, che fonde il volto di Chris Redfield all'inquietante sguardo di un lupo illuminato da un occhio brillante, ha infatti scatenato un'infinita serie di ipotesi e speculazioni in seno ai videogiocatori più fantasiosi.

In particolare, il mash-up ha spinto il pubblico a domandarsi se la cover non contenga in verità una grande anticipazione sulla trama di Resident Evil: Village. Con la presenza di lupi mannari e vampiri già confermata per l'ambientazione del titolo, non stupisce infatti che si stiano diffondendo ipotesi che vorrebbero proprio Chris Redfield destinato a tramutarsi in un lupo mannaro. Al momento, ovviamente, si tratta di una semplice ipotesi: per saperne di più sarà necessario attendere il mese di maggio, che accoglierà la pubblicazione del titolo.



Nell'attesa, i giocatori attivi su PlayStation 5 possono godersi la Demo di Resident Evil: Village per PS5 e leggere l'analisi di Everyeye dedicata al gameplay di Resident Evil: Village mostrato durante lo showcase.