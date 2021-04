Resident Evil Village: Capcom racconta la genesi di Lady Dimitrescu e delle tre figlie

Nel corso di un'intervista concessa a IGN.com, l'Art Director di Resident Evil Village Tomonori Takano ha ripercorso le principali tappe del lungo percorso di sviluppo intrapreso da Capcom per dare origine a Lady Dimitrescu e alle tre figlie Bela, Cassandra e Daniela.

Partendo dai rimandi alla moda anni '60 e dalla già svelata ispirazione da Morticia della Famiglia Addams, Takano ha ricordato le fasi iniziali di sviluppo di RE Village per sottolineare come "abbiamo deciso di ambientare il gioco in un villaggio sin dai primissimi concept. Il nostro intento era quello di partire dai personaggi e, da essi, costruire l'esperienza di gioco. Per certi versi, è un approccio molto simile a quello adottato in Resident Evil 4".

L'Art Director di RE Village svela poi un singolare aneddoto sulla creazione di Lady Dimitrescu: "Siamo partiti utilizzando il modello di Mia da Resident Evil 7, facendole indossare un abito e un cappello. Inizialmente credevo bastasse infonderle un'aria minacciosa con un'aspetto da fantasma, ma non riuscivamo a farla sembrare spaventosa come volevamo. Poi abbiamo deciso di aumentare le dimensioni del personaggio, a quel punto ho disegnato un bozzetto che ritraeva la villain mentre si chinava per attraversare una porta. È stato solo allora che abbiamo capito che la cosa avrebbe davvero funzionato".

Non meno interessanti sono le rivelazioni fatte dal direttore di RE Village Morimasa Sato sulle creature che popoleranno il Castello Dimitrescu: "Il nostro concept iniziale prevedeva un castello abitato da sole donne. Abbiamo condotto un sacco di test e vagliato numerose idee, specie su Lady Dimitrescu. Una di queste idee riguardava il suo aspetto e prevedeva l'adozione di un modello decisamente più spaventoso, ma alla fine abbiamo pensato che per incutere timore sarebbero bastate le sue dimensioni imponenti. Un'altra idea prevedeva un castello popolato da un centinaio di strege, ma quel concept si è rivelato difficile da far conciliare con le meccaniche di un videogioco. Tutto sommato, però, il Castello che avremmo voluto sviluppare in origine è quasi identico a quello che pensavamo di creare sin dal principio".

L'ultimo appunto degli esponenti di Capcom riguarda le figlie di Ladry Dimitrescu: a detta di Sato e Takano, ciascuna vanterà un carattere unico. La figlia minore, Daniela, sarà un vero e proprio concentrato di imprevedibilità e di follia; la seconda, Cassandra, darà libero sfogo alle sue perversioni uccidendo i malcapitati a tiro nei modi più sadici; la figlia maggiore, Bela (in omaggio al leggendario attore Bela Lugosi dei film horror di Dracula), pur essendo la più "calma" delle tre non esiterà un solo istante a falciare i nemici della famiglia.

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate delle ultime informazioni sulla genesi di Lady Dimitrescu e delle figlie della spietata creatura che dovremo affrontare insieme a Ethan a partire dal 7 maggio, in coincidenza dell'uscita di Resident Evil Village su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X/S.