Resident Evil Village: Capcom spiega perchè non si chiama Resident Evil 8

I produttori di Capcom Tsuyoshi Kanda e Peter Fabiano sono intervenuti a una sessione di domande e risposte su Weekly Famitsu per fare definitivamente chiarezza sul perchè il nuovo Resident Evil si chiamerà Village e non Resident Evil 8.

Dalle colonne del settimanale videoludico giapponese, i due rappresentanti di Capcom hanno spiegato che l'assenza di riferimenti diretti al nome di Resident Evil 8 è dovuto al fatto che "dovremmo considerare l'ambientazione di Resident Evil Village come un altro personaggio del gioco. Per questo non esiste alcuna abbreviazione ufficiale (come RE8, ndr), ma saremmo davvero felici se vi ricordaste di questo gioco semplicemente come Village".

Sempre nel corso di questo Q&A, i produttori di Capcom hanno spiegato che Resident Evil Village (o semplicemente "Village", per dirla come Kanda e Fabiano) è in sviluppo da circa tre anni e mezzo (con uno sviluppo completo al 60%) e confermato che la storia si svolgerà in un paese non meglio precisato dell'Europa.

