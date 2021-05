Resident Evil Village, Capcom voleva inserire Ada Wong: ecco le sue Concept Art

Con l'arrivo di Resident Evil Village, i fan storici della saga survival horror di Capcom hanno assistito al ritorno di Chris Redfield, uno dei volti più rappresentativi del franchise. Sembra però che i piani iniziali di Capcom prevedessero l'apparizione di un altro personaggio tra i più iconici apparsi nelle precedenti iterazioni.

Stiamo parlando della misteriosa Ada Wong, che a quanto sembra avrebbe dovuto ricoprire un ruolo nella trama di Resident Evil Village. Il team di sviluppo aveva anche realizzato delle Concept Art a lei dedicate, poi inserite all'interno della Deluxe Edition e nel Trauma Pack DLC dell'horror game (e visionabili in-game all'interno dei contenuti bonus).

Troviamo qui una Ada Wong in abito con cappuccio e maschera da medico della peste, mentre imbraccia una balestra. Si tratta evidentemente di un travestimento, che le avrebbe permesso - stando alle parole del director del gioco - di aiutare Ethan Winters a fuggire dagli orrori del villaggio: "Una prima versione della stesura della sceneggiatura prevedeva che Ada, travestendosi con una maschera, avrebbe aiutato Ethan a scappare dalla sua prova". Procedendo nello sviluppo, Capcom ha però deciso di scartare l'idea, a causa di "un numero di scenari conflittuali".

Ada Wong ha fatto parte di diversi capitoli della serie horror, tra cui Resident Evil 2, in cui fa il suo debutto assoluto, Resident Evil 4 e 6, oltre che nello sparatutto su binari Resident Evil: The Umbrella Chronicles e nel film Resident Evil: Damnation. Village non ha offerto alla fine il contesto giusto per tornare, ma chissà che Capcom non decida di sfruttare nuovamente il personaggio nei prossimi episodi della saga.

Intanto il gioco è partito a gonfie vele su PC registrando su Steam il numero più alto di sempre di giocatori connessi per la saga. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Resident Evil Village.