Resident Evil Village: Capcom vuole che diventi il gioco di maggior successo della serie

Il longevo franchise di Resident Evil si appresta ad accogliere la sua nuova iterazione il 7 maggio, quando verrà finalmente pubblicato RE Village, da oggi atteso anche in versione Google Stadia.

A partire dalla pubblicazione di Resident Evil 7 (disponibile gratis ad aprile con Stadia Pro), e proseguendo con i remake di Resident Evil 2 e 3, Capcom è riuscita a riconquistare il favore dello zoccolo duro della fanbase e a ridonare un forte slancio creativo alla serie. Con l'imminente arrivo di Village, le aspettative sono molto alte, sia da parte dei giocatori che dagli autori stessi del survival horror in prima persona.

Nel corso di una recente intervista concessa a GamesIndustry.biz, il publisher nipponico ha confessato che la sua più grande ambizione per il 2021 è quella di rendere Resident Evil Village il capitolo di maggior successo della serie:

"La nostra più grande ambizione per quest'anno - per quanto ci sia al contempo molto altro in ballo - è assicurarsi che Resident Evil Village registri le performance migliori nella storia della serie, sia in termini di qualità che di vendite", ha dichiarato Antoine Molant, marketing director presso Capcom EMEA e UK. Di certo il titolo sembra promettere molto bene, e la demo gratuita pubblicata su PlayStation 5 non ha fatto altro che confermare le potenzialità del progetto.

Ricordiamo ai lettori che Resident Evil Village sarà disponibile a partire dal 7 maggio su PC (pubblicati recentemente i requisiti minimi e raccomandati), PlayStation 5, Xbox Series X|S e Google Stadia. Segnaliamo che Capcom ha annunciato una fase Beta su PC e console del titolo multiplayer online Resident Evil Re:Verse che si terrà durante il mese di aprile.