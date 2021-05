Resident Evil Village e il castello Dimitrescu: ecco com'è la struttura nella realtà

Con oltre 3 milioni di copie distribuite al lancio di Resident Evil: Village, il nuovo capitolo della serie survival horror è già un grande successo per Capcom.

Con le sue atmosfere gotiche, la seconda avventura di Ethan Winters ha sorpreso il pubblico sin dall'annuncio, con il suo immaginario apparentemente lontano dalla tradizione della serie. Tra licantropi, streghe e vampire, Resident Evil: Village ha accompagnato i giocatori in cerca di brivido entro i confini di un inquietante villaggio innevato, dominato dall'ormai celebre castello Dimitrescu, abitato ad Lady Dimitrescu e le sue letali figlie.

La struttura, oltre che al mistero che si cela sulle sue abitanti, deve il proprio cupo fascino anche all'attenzione riposta da Capcom nel design dei suoi ambienti, ricchi di dettagli e atmosfera. Per ottenere un simile risultato, gli sviluppatori si sono ispirati ad un luogo realmente esistente, ovvero Peles Castle, castello situato in Romania. Per offrire la possibilità alla community internazionale di dare uno sguardo alla struttura, un videogiocatore locale ha deciso di recarvisi per scattare alcune foto: trovate il risultato direttamente in calce a questa news, messo a confronto con alcuni screenshot di Resident Evil: Village. Cosa ve ne pare?



Mentre vi addentrate tra i misteri proposti dal survival horror, vi ricordiamo di prestare attenzione ai molti Easter Egg nascosti in Resident Evil: Village.