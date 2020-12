Resident Evil Village classificato in Brasile: nessuna traccia delle versioni PS4 e One

Nel corso delle ultime ore sono apparse in rete le conferme sulla classificazione brasiliana di Resident Evil Village, la quale contiene delle informazioni molto interessanti sul titolo Capcom.

Innanzitutto la comparsa di questo dettaglio non può che confermare i leak di Resident Evil Village che circolano ormai da questa mattina e che contengono numerose informazioni non solo su personaggi, armi ed ambientazioni ma anche sul finale dell'avventura horror. È probabile quindi che non ci sia stato un gran controllo da parte dell'azienda di Osaka e che qualcuno sia riuscito a mettere le mani su tutto questo materiale in fase di classificazione per poi pubblicarlo in rete.

Un altro dettaglio riguarda le versioni supportate dal gioco, visto che tra quelle citate nella classificazione brasiliana troviamo esclusivamente PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. È probabile quindi che Capcom, nonostante avesse promesso di provare a supportare anche PlayStation 4 e Xbox One in occasione di una vecchia presentazione del gioco, abbia voluto abbandonare l'idea di sviluppare il gioco sulle piattaforme di vecchia generazione per concentrarsi sulle nuove, con un hardware più potente e di conseguenza con meno problemi dal punto di vista tecnico da gestire.

