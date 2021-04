Resident Evil Village: una clausola anti Game Pass nel contratto tra Sony e Capcom?

Sebbene non ci siano certezze, sembra che Sony stia inserendo una sorta di "clausola anti Game Pass" nei contratti di publishing firmati con le compagnie di terze parti, come accaduto nel caso di Capcom e Resident Evil Village.

Un documento trapelato in rete (ma che potrebbe essere anche un falso creato ad arte) cita una clausola del contratto che "che vieta al publisher di autorizzare o incoraggiare in alcun modo l'aggiunta del gioco nei cataloghi di servizi concorrenti alle attività di Sony Interactive Entertainment come Game Pass, Xbox LIVE Gold, Google Stadia PRO o xCloud."

Secondo quanto riportato inoltre Sony si assicurerebbe una sorta di diritto di prelazione per quanto riguarda la possibilità di aggiungere il gioco (in questo caso Resident Evil Village) nel catalogo PlayStation Now o PlayStation Plus, i titoli in ogni caso non possono arrivare su servizi in abbonamento concorrenti prima di dodici mesi dal lancio su piattaforme PlayStation.

E' difficile dire al momento se quanto riportato corrisponda a verità oppure no dal momento che sembrano circolare varie versioni della documentazioni, alcune delle quali riportanti termini differenti. Potrebbe dunque trattarsi di un fake, come accaduto con Sony che osteggia il cross-play di Monster Hunter World, un rumor smentito poi direttamente dall'autore.