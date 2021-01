Resident Evil Village: una Collector's Edition da 1.500€ esclusiva per il Giappone

In attesa di scoprire i prezzi della Collector's Edition di Resident Evil Village e i rivenditori che saranno autorizzati a venderla, Capcom ha svelato un'ulteriore e costosissima edizione da collezione indirizzata al solo mercato giapponese.

Per il mercato di casa propria Capcom ha alzato l'asticella, mettendo in vendita una Collector's Edition da ben 192 mila yen, che al cambio attuale corrispondono a circa 1.525 euro! Cosa c'è all'interno da giustificare un prezzo tanto alto? Oltre ad una copia di Resident Evil Village (che può essere richiesta sia in versione PS5 sia in edizione PlayStation 4) e a tutti i contenuti riservati anche a noi (la scatola speciale, la statuetta di Chris Redfield, l'artbook di 64 pagine, la mappa in tessuto microfibra, la Steelbook e il Pacchetto Trauma), trovano posto anche delle miniature in scala 1/6 delle armi del gioco, un libro illustrato aggiuntivo chiamato "Viallge of Shadows" e soprattutto una replica del cappotto di Chris Redfield, disponibile nelle taglie dalla M alla L.

In calce a questa notizia trovate invece un'immagine che offre un'anteprima di tutti gli oggetti inclusi in quest'esclusiva Collector's Edition, che può essere acquistata su E-Capcom.com. La casa di Osaka aveva già realizzato una Collector's Edition di questo tipo nell'ormai lontano 2012: era dedicata a Resident Evil 6 ed includeva il cappotto di Leon Kennedy, ma era venduta ad un prezzo inferiore (circa mille euro).

Cosa vene pare? Spendereste tanti soldi per un'edizione del genere? Mentre ci pensate, leggete la nostra anteprima di Resident Evil Village.