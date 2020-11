Resident Evil Village: Collector's Edition e DLC, nuove info dal leak di Capcom

Dal mega leak di Capcom emergono nuovi dettagli su Resident Evil Village, con focus sulle edizioni speciali del gioco e sui DLC in arrivo. Come sempre, anche in questo caso nessuna conferma da parte della compagnia dunque prendete tutto con le dovute precauzioni.

La data di uscita di Resident Evil Village sembra essere fissata per aprile 2021 con i preordini che dovrebbero aprire a gennaio e una demo in arrivo apparentemente tre settimane prima del lancio. Secondo quanto riportato, il survival horror Capcom sarà disponibile in versione standard, in una edizione Digital Deluxe con un DLC aggiuntivi e in versione Collector's Edition con statua, mappa e altri bonus fisici. I documenti trapelati nominano anche una versione esclusiva dello shop online di Capcom (denominata eCapcom Version) per PS4 e PS5 ma presumibilmente questa non arriverà in Occidente.

Resident Evil Village potrebbe inoltre avere una modalità online standalone sullo stile di Resident Evil Resistance per RE3 Remake, conosciuta con il nome di Dominion. Tra i bonus preordine viene citato un DLC chiamato Ethan's Trauma Pack, questo dovrebbe essere incluso nella Digital Deluxe Edition o venduto singolarmente al prezzo di 25 dollari, anche se questa cifra è tutta da verificare.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte della casa di Osaka per quanto riguarda la data di uscita e le versioni speciali di Resident Evil Village.