Resident Evil Village: combinazioni e codici di lucchetti, porte e casseforti

Durante la vostra avventura in Resident Evil Village, come capitava anche in altri capitoli dell’acclamata serie horror di Capcom, troverete alcune casseforti e porte chiuse e bloccate tramite l’utilizzo di alcuni lucchetti, che potranno essere aperti per rivelarne il contenuto solamente tramite l’inserimento della combinazione adatta.

Generalmente la combinazione che apre una cassaforte oppure una porta bloccata può essere recuperato piuttosto facilmente nei paraggi, di solito tra le righe di qualche documento oppure esplorando l’ambientazione e recuperando alcuni indizi, altre volte invece trovare il codice corretto potrebbe richiedere un po’ di più di impegno. Nel caso in cui non vogliate perdere tempo a cercare queste combinazioni, o nel caso in cui non riusciate a trovarne una in particolare nonostante i vostri sforzi, questa è la guida che fa per voi: seguiteci per scoprire le combinazioni di tutte le porte e le casseforti del nuovissimo titolo della serie Capcom. Ricordatevi che su Everyeye.it trovate anche la guida di Resident Evil Village con i trucchi per iniziare, utili sopratutto per i giocatori alle prime armi.

Prima di proseguire ulteriormente vi segnaliamo che i prossimi paragrafi conterranno per forza di cose spoiler sul gioco: qualora non abbiate intenzione di rischiare di rovinarvi l’esperienza di gioco vi consigliamo di interrompere qui la lettura dell’articolo, e ritornare eventualmente in un secondo momento. Ogni lucchetto richiede l’inserimento di una combinazione di 6 cifre per poter essere aperto, ma a differenza di quello che potreste pensare se ne possono trovare solamente tre durante l’intera avventura all’interno dell’orrore di Resident Evil Village: eccole tutte qui di seguito.

Officina - la prima cassaforte si trova all’interno dell’edificio dell’officina del villaggio, e il codice per aprirla è 07-04-08

Casa di Luthier - la seconda cassaforte si trova all'interno della casa di Luthier nel villaggio; il codice per aprirla è 27-09-17

- la seconda cassaforte si trova all’interno della casa di Luthier nel villaggio; il codice per aprirla è Casa Beneviento - l’ultimo codice serve per aprire l’unica porta chiusa con una combinazione dell’intero gioco; il codice in questione è il seguente: 05-29-11

A proposito di Resident Evil Village, sapevate che è possibile trasferire i file di salvataggio tra PlayStation 4 e PlayStation 5?