Resident Evil Village: come attivare e disattivare la modalità in terza persona

Resident Evil Village Gold Edition è disponibile ora insieme alla nuova espansione Winter's Expansion, questo contenuto porta in dote anche una interessante novità, ovvero la visuale in terza persona per RE Village. Ma come si attiva? E una volta attivata, è possibile rimuoverla e tornare indietro? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Iniziamo chiarendo che la visuale in terza persona non è disponibile per i possessori del gioco base, non è previsto alcun aggiornamento gratuito per chi possiede Resident Evil Village, il prerequisito indispensabile dunque è quello di acquistare la Gold Edition o la sola espansione Winter's Expansion per il gioco base.

Una volta avviata la Gold Edition o il DLC Winter's Expansion, una schermata chiederà al giocatore quale visuale preferisca per iniziare: la modalità in prima persona o in terza persona. La scelta è reversibile e può essere cambiata in ogni caso dal menu opzioni selezionando la voce Visuale e successivamente Modalità Visuale, optando per prima o terza persona. La scelta non può essere modificata in partita ma solamente all'avvio di ogni sessione di gioco, quindi prestate attenzione.



