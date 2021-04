Resident Evil Village: come completare la demo del castello in 30 minuti

La seconda demo a tempo di Resident Evil Village è ora disponibile e grazie a questa versione di prova è possibile esplorare il castello di Lady Alcina Dimitrescu per un massimo di 30 minuti. Se avete paura di non riuscire a completare la demo entro il tempo limite, ecco l'elenco completo dei passaggi da seguire per giungere ai titoli di coda.

Prima di iniziare con la guida, va precisato che la demo del castello include molte delle aree già esplorate in Maiden, l'esperienza interattiva disponibile esclusivamente su PlayStation 5, ma in questo caso la disposizione delle stanze e di alcuni oggetti è diversa, quindi non lasciatevi ingannare dalla memoria.

Verso un luogo familiare

Una volta risvegliati nella stanza del castello, voltatevi a sinistra ed entrate nella stanza adiacente: qui troverete una porta chiusa e un passaggio segreto in corrispondenza del camino. Entrate nel piccolo passaggio e proseguite fino in fondo, dove si trova una porta in pietra. Interagite con la porta per raccogliere l'Anello con Occhio Rosso e poi passate attraverso lo spiraglio aperto in seguito all'interazione con la porta. Una volta nel corridoio, svoltate a sinistra e proseguite fino a raggiungere l'ingresso principale della villa. Al piano terra è possibile accedere alla stanza del Duca, il mercante, ma vi sconsigliamo di farlo se avete poco tempo a disposizione, dal momento che per proseguire nella demo occorre salire la grossa scalinata sulla sinistra, la quale porta proprio nell'area che abbiamo esplorato in Maiden. A questo punto salite la rampa di scale e procedete a destra fino a trovarvi di fronte ad un'inquietante porta con sopra un volto. Aprite l'inventario con il tasto Triangolo ed esaminate l'Anello con Occhio Rosso per estrarre l'oggetto sferico: posizionatevi di fronte alla porta ed inserite l'oggetto per aprirla.

Le prigioni del castello

All'apertura della porta si manifesterà una delle figlie di Lady Dimitrescu, ma non è il caso di fermarsi a combatterla poiché non vi è modo di fermarla. Attraversate la porta e svoltate a sinistra al primo bivio, poi proseguite dritto e infine entrate nella porta bianca con gli ornamenti d'oro sempre sulla sinistra. In questa stanza troverete nell'angolo in fondo a destra una serie di assi di legno con le quali interagire per accedere ai sotterranei del castello. Dopo la grossa caduta, proseguite fino al corridoio con un passaggio segreto sulla sinistra: accovacciatevi e attendete che lady Dimitrescu se ne vada prima di entrare nella stanza successiva. Rimettetevi in piedi e fate il giro della stanza per trovare la porta che conduce ad una particolare area con al centro un braciere. Per poter proseguire occorre risolvere un piccolo enigma: sparate al braciere al centro per farlo oscillare e accendere così gli altri due bracieri ai lati della stanza.

Fuga dal nemico

Risolvendo il puzzle vi si aprirà la porta per le prigioni del castello: proseguite senza fermarvi e non entrate nelle celle, dove non c'è nulla di rilevante. Lungo il percorso vi imbatterete in alcune mostruose creature incappucciate che imbracciano armi di vario tipo, il cui numero rende pressoché impossibile la loro eliminazione a causa dello scarso numero di proiettili nell'inventario. Per evitare questi brutti ceffi conviene indietreggiare e per poi aggirarli intorno alla pila di barili al centro della stanza: in questo modo potrete evitare tutti i nemici e proseguire fino a trovare una rampa di scale che conduce al piano superiore delle prigioni. Nel caso in cui dovessero afferrarvi una volta non temete, poiché prima di giungere al game over occorre essere feriti più e più volte. Se i mostri dovessero avvicinarsi troppo a voi potete inoltre sparare qualche colpo per stordirli e guadagnare qualche istante per la fuga. Proseguite fino a raggiungere una stanza sporca di neve a causa di un'apertura sul tetto: qui dovrete schivare gli attacchi di altri due avversari e salire un'altra rampa di scale. Proseguite fino alla particolare porta con il simbolo d'oro sulla parte superiore e, dopo esservi voltati a destra, entrate nel corridoio sempre sulla destra, il quale conduce ad una parete distrutta che consente di andare avanti. Continuate lungo il percorso fino a salire un'altra rampa di scale per poi interagire con delle assi di legno: premete l'apposito tasto e godetevi il filmato finale.

