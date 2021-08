Resident Evil Village: come finisce il gioco horror di Capcom?

Resident Evil Village ha fatto il suo esordio lo scorso 7 maggio 2021, venendo accolto con entusiasmo da parte di critica e pubblico. L'ottavo capitolo della storica serie di Capcom ha mostrato un'impronta più action rispetto al precedente episodio, non sacrificando però la sua componente horror.

Sin da prima del debutto del gioco sul mercato c'era molta curiosità sulla sua storia, in particolare su quale sarebbe effettivamente stato il ruolo di Chris Redfield e sul destino del protagonista Ethan Winters. Sapete come finisce Resident Evil Village? Ovviamente da questo momento seguiranno pesanti spoiler sul finale del gioco, pertanto se non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite oltre nella lettura.

Dopo la clamorosa rivelazioni che Ethan Winters è in verità morto all'inizio degli eventi di Villa Baker narrati in Resident Evil 7: Biohazard, e che l'uomo è potuto ritornare in vita in quanto infettato dalla muffa di Eveline che gli ha donato i suoi noti poteri rigenerativi, il giovane padre prosegue nella sua missione di salvataggio della figlia neonata Rose, arrivando nel luogo del rituale organizzato da Madre Miranda, pronta a sacrificare la bambina nel tentativo di far rivivere la sua defunta figlia Eva. Dopo essere arrivato presso la stanza del rituale accompagnato dal mercante Duke, Ethan si prepara per la battaglia finale con Madre Miranda, sconfitta anche grazie all'aiuto di Chris, da tempo a caccia della tirannica leader del villaggio.

Il terribile scontro ha però fatto perdere ad Ethan le sue capacità rigenerative: a un passo dalla morte l'uomo chiede a Redfield di occuparsi di sua figlia e di proteggerla, per poi sacrificarsi per permettere ai due di salvarsi. Con la piccola Rose in braccio, Chris fugge dal villaggio prima che venga raso al suolo. Sull'elicottero la neonata ritorna finalmente tra le braccia di sua madre, Mia Winters, tenuta nascosta da Madre Miranda (che nel frattempo ne aveva assunto le sembianze ingannando il marito Ethan) e liberata poco prima dallo stesso Chris. Dopo aver accettato la morte del coraggioso protagonista, arriva un'altra terribile scoperta: la BSAA ha iniziato ad utilizzare armi bio-organiche per le sue missioni, tradendo così tutti i principi anti-bioterrorismo che l'hanno sempre guidata sin dalla sua fondazione. Chris ordina quindi di recarsi al quartier generale europeo della BSAA in modo da ricevere risposta.

L'epilogo si sposta avanti nel futuro di diversi anni. Rose, ora adolescente, visita la tomba di suo padre prima di essere chiamata in missione per conto di un'organizzazione segreta. Gli agenti temono la ragazza e i suoi poteri (che lei stessa è consapevole di avere, con alcuni di essi tenuti nascosti persino allo stesso Redfield) derivanti dalla muffa di Eveline. Resident Evil Village si conclude con Eveline che si allontana a bordo del veicolo, pronta per un nuovo incarico.

