Resident Evil Village: come funziona in VR? Prime immagini e dettagli

Capcom ha annunciato Resident Evil Village per PlayStation VR2 e come accade di consueto, dopo la presentazione allo State of Play emergono anche dettagli sul gameplay della versione in Realtà Virtuale dl celebre survival horror.

La casa di Osaka parla di un gioco profondamente immersivo e che sfrutterà le potenzialità e funzionalità di PlayStation VR2 per aumentare l'immersione, come la grafica in 4K, il sistema di tracciamento oculare e l'audio 3D. Resident Evil Village VR supporta anche i controller Sense di PlayStation VR2, gli sviluppatori fanno sapere che ogni controller potrà comandare ciascuna mano in maniera indipendente, così da aumentare le possibilità di attacco e difesa, ad esempio aprendo il fuoco mentre si impugna un coltello o utilizzare pistola e doppiatto nello stesso momento.

Purtroppo non ci sono dettagli sulla data di uscita di Resident Evil Village VR e non è chiaro se il gioco sarà una nuova esperienza stand-alone o se arriverà come aggiornamento per i possessori del gioco originale, maggiori informazioni verranno diffuse più avanti.

Capcom ha inoltre annunciato che anche Resident Evil 4 Remake supporterà PSVR2, il gioco esce a marzo 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S, la modalità VR sarà esclusiva PlayStation ma anche in questo caso non ci sono altri dettagli.