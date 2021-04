Resident Evil Village: come gira su console last gen? Un video mostra la versione PS4 PRO

In attesa di invadere i negozi con il cartonato di Lady Dimitrescu, Capcom ha mostrato per la prima volta la versione per console last gen di Resident Evil Village pubblicando dalle pagine di IGN.com un video gameplay tratto dall'edizione PS4 PRO del survival horror.

Il trailer confezionato dall'azienda nipponica ci permette di intuire il tenore qualitativo e grafico dell'esperienza da vivere con la versione per PlayStation 4 PRO di RE Village. Il frangente di gameplay scelto da Capcom per rappresentare al meglio l'edizione last gen del prossimo, attesissimo capitolo di Resident Evil comprende una sessione di combattimento e l'immancabile incontro con Lady Dimitrescu, ma senza spezzoni legati all'esplorazione della mappa e delle aree che circondano il castello.

Il lancio di Resident Evil Village è atteso per il 7 maggio su PC, Google Stadia e console PlayStation e Xbox, tanto su PS4 e Xbox One quanto in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Prima di lasciarvi alle ultime scene di gameplay tratte dalla versione PS4 PRO, vi ricordiamo che Capcom terrà ad aprile un Resident Evil Showcase che, con ogni probabilità, farà da sfondo a tante sorprese e ulteriori gameplay su RE Village, come pure sul progetto multiplayer di Resident Evil RE:Verse.