Resident Evil Village come gira su iPhone 15? La potenza è nulla senza controller

Come nella nostra analisi sul miracolo imperfetto di Resident Evil Village su iPhone 15 Pro e iPad Pro, anche dalla 'prova su strada' condotta da Game Informer emergono tutti i pregi e i difetti della trasposizione mobile del kolossal horror di Capcom.

L'analisi realizzata dai giornalisti di GI rimarca l'impegno profuso dai progettisti Apple nella creazione di un ecosistema hardware tanto evoluto da consentire la fruizione sui nuovi iPhone e iPad di titoli tripla A ad alto impatto grafico come Death Stranding e, appunto, RE Village.

In vista del sempre più imminente arrivo di Resident Evil Village su dispositivi iOS di ultima generazione, fissato per il 30 ottobre, Game Informer ha quindi testato in maniera approfondita il comparto grafico, le prestazioni e i controlli touch dell'odissea horror di Ethan Winters, riscontrando proprio in questi ultimi il più grande limite dell'esperienza ludica confezionata da Capcom.

A dispetto dei miglioramenti apportati in tema di framerate, nitidezza e qualità dell'immagine rispetto all'ultima build, la versione mobile di RE Village risulterebbe essere quasi ingiocabile su iPhone 15 a causa dell'interfaccia e dei controlli touch, con menù e funzioni che molto difficili da fruire tramite dei controlli a schermo: i giornalisti di GI esortano così tutti coloro che desiderano combattere i lupi mannari e le creature al seguito di Lady Dimitrescu di superare questo grave problema utilizzando un controller esterno. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate anche un approfondimento che spiega a quanti FPS gira Resident Evil Village su iPhone 15 Pro.