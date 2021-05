Resident Evil Village come gira su PC? Per Digital Foundry è 'incomprensibile e deludente'

Dopo aver studiato nel dettaglio il comparto grafico di RE Village con l'analisi su PS5 e Xbox Series X, Digital Foundry si concentra sulla versione PC del kolossal horror di Capcom e ne evidenzia i numerosi problemi.

Nell'approfondimento di Eurogamer.net che accompagna il nuovo video di DF su Resident Evil Village, il giornalista Alex Battaglia riassume i risultati dei test condotti dal noto collettivo di "analisti tecnoludici" spiegando come "il porting PC di RE Village è deludente e necessità di parecchio lavoro. Bug, glitch e cali improvvisi di framerate tolgono smalto e splendore a quello che è comunque un grande videogioco".

I problemi evidenziati dall'esponente di Digital Foundry sono molteplici e spaziano, appunto, dai bug e dai glitch "minori" ai ben più impattanti fenomeni di stuttering e cali improvvisi di fps che finiscono col minare l'esperienza di gioco complessiva. Nel corso delle prove, Battaglia è incappato in diversi stutter nelle scene dei combattimenti con le diaboliche figlie di Lady Dimitrescu, con errori che hanno portato il frame-time a raggiungere picchi di 66,6 ms.

Eccezion fatta per questi problemi che, con ogni probabilità, verranno risolti entro breve da Capcom con delle patch correttive, le prove di DF confermano le ottime impressioni sulla scalabilità del RE Engine avute nelle analisi delle versioni console. In base ai test effettuati da Digital Foundry, a parità di setting grafici è possibile ottenere su PC delle prestazioni analoghe a quelle di Xbox Series X utilizzando una GPU RTX 2070 Super. I fortunati possessori di una RTX 3090 (introvabile come tutte le GPU NVIDIA Ampere), invece, adottando i medesimi parametri grafici di Xbox Series X possono ottenere prestazioni doppie rispetto a quelle della console Microsoft.

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa analisi e della vostra esperienza con la versione PC dell'avventura horror di Ethan. Nel frattempo, vi ricordiamo che su queste pagine trovate la nostra recensione di Resident Evil Village.