Resident Evil Village come gira su PlayStation 4 e PS4 Pro?

Al momento del suo annuncio nel corso del 2020, Resident Evil Village per console venne confermato come progetto next-gen, in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. L'ottavo capitolo della serie avrebbe segnato quindi il debutto dello storico franchise horror di Capcom sui sistemi di nuova generazione Sony e Microsoft.

La casa giapponese ha infine deciso per un debutto del gioco anche sui sistemi di vecchia generazione, PlayStation 4 e Xbox One, con le versioni old-gen uscite contemporaneamente a quelle PS5, Xbox Series X/S, PC e Google Stadia. Se siete tra coloro che hanno avuto modo di giocarlo in versione next-gen, vi siete mai chiesti come gira Resident Evil Village su PS4? Una domanda legittima, alla luce anche di come alcuni progetti cross-gen sembrano faticare sulle console più datate.

Non è questo il caso di Resident Evil Village, che anche su una PS4 primo modello dimostra di funzionare egregiamente e senza alcuna particolare incertezza tecnica che possa compromettere il corretto svolgimento del gioco. Logicamente il livello di dettaglio in termini di textures e resa visiva è superiore su PS5, con il gioco che offre il supporto ai 4K e 60fps e senza dimenticare tempi di caricamento assai più rapidi. Su PS4 Pro si può giocare in 1080p e 60fps, oppure in 4K a 30fps, mentre sulla vecchia PS4 standard Village raggiunge i 900p e 45fps. Dettagli tecnici a parte, però, Capcom ha ottimizzato al meglio il suo titolo anche sui sistemi più datati, offrendo così ad ogni categoria di giocatori un'esperienza soddisfacente.

