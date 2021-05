Resident Evil Village: come gira su PS5 e Xbox Series X tra Ray Tracing, fps e caricamenti

Dopo aver analizzato la demo di Resident Evil Village, Digital Foundry pubblica ora anche l'analisi tecnica della versione completa del survival horror Capcom con il confronto diretto tra PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La testata sostanzialmente conferma le buone impressioni dei giorni scorsi e loda il lavoro svolto dalla casa di Osaka per ottimizzare il celebre RE Engine per le piattaforme di nuova generazione. In linea generale la versione per Xbox Series X sembra comportarsi leggermente meglio per quanto riguarda la stabilità del framerate con il Ray Tracing attivo, con sporadici cali solamente nelle situazioni più concitate, cali che scompaiono del tutto su entrambe le piattaforme disattivando il RT. Una nota anche sui tempi di caricamento, come evidenziato da Digital Foundry: PlayStation 5 impiega una manciata di secondi in meno rispetto a Xbox Series X/S nella maggior parte dei caricamenti, con questi ultimi che risultano dunque più veloci sulla console next-gen di Sony.

Il framerate resta ancorato a 60fps nella maggior parte delle situazioni, superando così il target annunciato dagli sviluppatori (45fps), di poco inferiori le performance sulla piccola di casa Microsoft dove in ogni caso i valori non scendono mai al di sotto dei dichiarati 45fps. A questo proposito il nostro Francesco Fossetti nella recensione di Resident Evil Village consiglia di disattivare il Ray Tracing su Xbox Series S: "il framerate punta ai 60 fps ma, con Ray Tracing attivo, ha qualche oscillazione per fortuna decisamente misurata. Da questo punto di vista Serie X gestisce leggermente meglio il rendering rispetto a PlayStation 5 (i cali sono meno frequenti e meno impattanti), mentre Serie S fatica enormemente, al punto che suggeriamo di disattivare il Ray Tracing per ottenere finalmente la fluidità ottimale."

Il Ray Tracing rende meglio negli spazi chiusi (e quindi nel castello) rispetto agli esterni, aiutando a migliorare l'illuminazione generale e migliorando i contorni dei personaggi e degli oggetti. Ottimamente gestita secondo Digital Foundry la gestione dei riflessi, l'occlusione delle ombre e in generale le fonti di luce. Continuando ad analizzare il comparto tecnico gli esperti di DF mettono in evidenza la scarsa qualità di alcune texture, grezze e poco dettagliate se osservate con attenzione da vicino.