Resident Evil Village: come si pronuncia Lady Dimitrescu?

Resident Evil Village non è ancora uscito, ma la villain del gioco ha già acquisito un'incredibile popolarità. Stiamo ovviamente parlando di Lady Alcina Dimitrescu, una nobildonna alta ben 2,9 metri che risiede, assieme alle sue tre terrificanti figlie, nel castello che svetta sul villaggio che dà il nome al titolo.

Siamo già andati alla scoperta delle origini di Lady Dimitrescu, ma c'è un dettaglio che - incolpevolmente - molti giocatori ancora ignorano, fatto notare proprio da Capcom nel corso dell'ultimo showcase di Resident Evil: la corretta pronuncia del suo nome.

Come si pronuncia Dimitrescu? Essendo un nome di origine rumena, l'abbiamo sempre pronunciato così come si legge (e come ci suggerisce anche Google Translate), eppure nel corso dello showcase la presentatrice Brittney Brombacher si è riferita alla contessa chiamandola "Lady Dimitreesk", con una pronuncia anglofona - ascoltate voi stessi nella clip allegata in calce a questa notizia. Molti hanno pensato ad un errore, eppure non lo è affatto. La Brombacher ha svelato di aver ricevuto delle precise disposizione da parte di Capcom, che ha anche approvato la ripresa prima di trasmetterla in tutto il mondo, quindi possiamo affermare che ufficialmente la pronuncia di Lady Dimitrescu è Lady Dimitreesk. Caso chiuso!

L'appuntamento con l'uscita di Resident Evil Village, ricordiamo, è fissato per il 7 maggio su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Prima di allora, tuttavia, ci verrà offerta la possibilità di provarlo grazie alla demo a tempo di Resident Evil Village, in anteprima il 25 aprile su PS5 e su tutte le piattaforme il 2 maggio.