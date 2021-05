Resident Evil Village: come salvare manualmente la partita

Come da tradizione della serie di Resident Evil anche nel recentissimo Village non è possibile effettuare salvataggi manuali attraverso il menu di pausa, come nella stragrande maggioranza degli altri videogiochi, ma sarà invece necessario ricorrere a sistemi di salvataggio alternativi per tenere traccia dei propri progressi.

L’unico modo disponibile per salvare manualmente i vostri progressi durante una partita in Resident Evil Village è infatti attraverso l’utilizzo delle macchine da scrivere, oggetti speciali presenti anche nei precedenti capitoli della saga e collocati in alcuni punti fissi durante l’avventura. Interagire con queste macchine da scrivere vi permetterà quindi di effettuare il salvataggio manuale dei progressi, selezionando anche lo slot in cui salvare ed eventualmente sovrascrivere i vostri progressi: da questo menu potrete anche gestire i vostri salvataggi precedenti, ad esempio cancellandoli nel caso in cui non fossero più di vostro interesse e pianificando salvataggi multipli per evitare sul nascere il pericolo di eventuali bug o problemi che potrebbero corrompere i file di salvataggio.

Le stanze in cui sarà possibile trovare una macchina da scrivere saranno sempre ben riconoscibili sia sulla mappa, dove troverete l’icona del punto di salvataggio a farvi da guida, sia durante l’esplorazione, poiché una volta entrati all’interno di una di queste stanze la musica di sottofondo cambierà e noterete che i nemici non potranno entrare - in effetti, le stanze che contengono una macchina da scrivere fungono da vere e proprie safe rooms, all'interno delle quali potrete tirare un sospiro di sollievo e prendervi un po' di tempo per riorganizzarvi prima di gettarvi nuovamente nell'orrore (se la porta dovesse essere bloccata da un lucchetto provate a dare un'occhiata alla nostra guida a tutte le combinazioni per porte e casseforti del gioco). A differenza dei primi capitoli di Resident Evil, questa volta non avrete bisogno delle cartucce di inchiostro per far funzionare le macchine da scrivere, e potrete quindi salvare tutte le volte che ne sentirete la necessità senza alcun tipo di limitazione.

Oltre a questo tipo di salvataggio manuale un po’ particolare, all’interno del gioco sono previsti anche una serie di checkpoint sparsi lungo tutto il corso dell’avventura di Ethan Winters, in occasione dei quali il gioco effettuerà un salvataggio automatico dei vostri progressi. Combinando la presenza di questi checkpoint con l’utilizzo dei salvataggi manuali tramite le macchine da scrivere dovreste quindi essere in grado di mantenere traccia dei vostri progressi piuttosto facilmente, senza mai dover rigiocare grosse porzioni di gioco in seguito ad un game over.

Nel caso in cui vogliate saperne di più sul gioco vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Resident Evil Village.