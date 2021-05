Resident Evil Village: come si usa la valigetta dell'inventario?

Come più volte confermato anche da Capcom nel corso di varie interviste, Resident Evil Village prende forte ispirazione da Resident Evil 4, sia nelle atmosfere che in alcune meccaniche di gioco. Dal capolavoro del 2005 l'ultimo episodio della serie prende in prestito anche la valigetta come sistema di inventario.

Chi ha dunque dimestichezza con RE4 sa già come muoversi, dato che le funzioni della valigetta a disposizione di Ethan Winters sono di fatto le medesime. Per chi invece si avvicina alla serie per la prima volta o non ha mai avuto modo di giocare il quarto capitolo, ecco in breve come funziona questo particolare inventario, che a prima vista può sembrare macchinoso ma che al contrario risulta più immediato di quanto si possa immaginare.

Nella valigetta, anzitutto, vengono riposte soltanto le risorse principali, come armi, munizioni, oggetti curativi, cibo e altri strumenti. Gli oggetti chiave e i tesori, invece, vengono messi in un menù a parte che non ha particolari limiti. Il tutto funziona quindi alla stessa, identica maniera vista in RE4, e proprio come in tale capitolo è possibile gestire direttamente gli oggetti riposti nella valigetta a nostro piacimento, destreggiandoci tra gli spazi liberi posti in una struttura a scacchiera. Le risorse variano in termini di dimensioni, pertanto può essere utile spostarle o ruotarle in modo da creare i perfetti incastri (immaginate quindi una sorta di minigioco in stile Tetris) e massimizzare così gli spazi per riporre ancora più roba al suo interno nel corso delle nostre scorribande attraverso il villaggio.

Cosa succede se la valigetta raggiunge la capienza massima e raccogliamo un altro oggetto? Le cose sono due: o rinunciamo a raccogliere lo strumento, oppure creiamo spazio eliminando magari il superfluo che abbiamo a disposizione. Per fare ciò si aprirà sulla destra dell'inventario una seconda tendina a scacchiera dove potremo riporre gli oggetti inutili, che verranno automaticamente scartati una volta finite le nostre operazioni. Ma se invece non abbiamo intenzione di scartare nulla? Niente paura: arriva in nostro soccorso il Duca, il mercante del villaggio che, un poco alla volta che si avanza nell'avventura, ci fornirà nella sua bottega dei potenziamenti per la valigetta che ne amplieranno non poco la capienza massima. Per ottenere questi utilissimi upgrade, però, è necessario spendere grosse cifre di lei (la moneta di gioco), pertanto è bene farsi trovare con il portafogli pieno al momento opportuno. Fatto tutto ciò, non resta altro da fare che continuare a gestire autonomamente tutti gli strumenti a nostra disposizione.

