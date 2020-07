Resident Evil Village è completo al 60%: presto nuove informazioni

Al momento, Resident Evil Village, ottavo capitolo della celebre serie Capcom, è privo di una specifica data di uscita, ma sembra che le attività di sviluppo stiano procedendo in maniera piuttosto spedita.

Dalle pagine di Famitsu, noto magazine nipponico, giunge infatti la notizia che lo sviluppo di Resident Evil Village è già oltre la metà, con una percentuale di completamento del gioco che si attesta sul 60%. Sembra dunque che la pubblicazione del gioco, attualmente indicata per un generico 2021 potrebbe, potenzialmente, non essere troppo lontana del tempo.



Tra i dettagli confermati dal magazine, figura infine alcuna dichiarazione legata alla scelta di adottare una prospettiva in prima persona per Resident Evil Village. Stando a quanto riferito, in particolare, pare che Capcom abbia deciso di evolvere notevolmente questo approccio, differenziandolo da quanto visto nei precedenti capitoli della serie in cui è stato utilizzato. Aggiornamenti su questo e molti altri fronti dovrebbero giungere piuttosto presto: Famitsu conferma infatti che ulteriori informazioni su Resident Evil Village saranno diffuse nel corso del mese di agosto 2020.



In attesa di scoprire la data in cui Capcom tonerà a parlare della produzione, segnaliamo che diversi rumor indicano il supporto alla VR per RE Village, elemento però mai confermato a livello ufficiale. Per tutti i dettagli noti al momento, consigliamo la lettura dell'anteprima di Resident Evil Village redatta dal nostro Giuseppe Carrabba.