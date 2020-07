Resident Evil Village concluderà la storia iniziata in Resident Evil 7

Durante l'evento Playstation "Future of Gaming" è stato presentato al mondo Resident Evil Village, l'ottavo capitolo della fortunata serie di Capcom. Il survival horror ci porterà in un villaggio in Romania in cui troveremo streghe, lupi mannari e altre bestie assetate di sangue che cercheranno in tutti i modi di farci fuori.

Nuovi dettagli sul prossimo titolo sono stati divulgati direttamente dai produttori, Tsuyoshi Kanda e Pete Fabiano, in una nuova intervista di Famitsu. Durante la chiacchierata sono state svelate diverse curiosità sulla prossima fatica della software house.

Oltre ad aver annunciato che il gioco è già al 60% dello sviluppo, i due produttori hanno affermato che il titolo andrà a concludere la storia di Ethan Winter iniziata in Resident Evil 7 Biohazard. In una parte dell'opera precedente, al giocatore viene chiesto di effettuare una scelta importante che cambierà in modo netto i risvolti della trama. Tuttavia, non è stato ancora chiarito quale di queste scelte diventerà canonica.

Kanda e Fabiano hanno affermato che lo sviluppo si è concentrato sulla caratterizzazione del villaggio, poiché quest'ultimo è a tutti gli effetti "un altro protagonista" dell'avventura. Ritornano in questo nuovo capitolo, inoltre, due importanti meccaniche caratteristiche della serie: la gestione dell'inventario e la risoluzione di puzzle. I due produttori ci tengono a sottolineare, infine, che grazie allo sviluppo del prossimo capitolo sulle console di nuova generazione, sono riusciti a rendere i tempi di caricamento quasi inesistenti. Una nuova generazione di terrore sta per arrivare insieme a Playstation 5 e Xbox Series X.