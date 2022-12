Resident Evil Village: corretto un grave bug con la patch 1.12

La grande epopea prodotta e concepita da Capcom con Resident Evil Village continua a ricevere, a distanza di oltre un anno, numerosi contenuti inediti ed altrettanti aggiornamenti. Dopo essere tornati a parlare della trama di Resident Evil Village, è giunto il momento di parlare dell'ultima patch correttiva rilasciata da poco.

Nel dettaglio, parliamo dell'aggiornamento 1.12, rilasciato solo da poche ore senza alcun preavviso e che segue la recente uscita della Gold Edition dello stesso titolo, con la quale vengono introdotte tante novità per gli amanti dell'avventura in oggetto. Tale patch approda sui lidi di tutte le piattaforme, tra cui le console di ultima generazione e l'ecosistema PC, con l'obiettivo di andare a correggere un grave bug che prevedeva un improvviso crash del gioco in alcune fasi della propria esperienza.

Parliamo quindi di un problema di non poco conto il quale, in alcuni casi, rendeva irrecuperabili i progressi dapprima non salvati. Proprio per questa ragione, il team di sviluppo è corso ai ripari con il rilascio della versione 1.12 di Resident Evil Village, le cui patch notes riportano solo quanto segue: "Corretto un bug che causava l'interruzione del gioco in certe situazioni". Dunque, stano a quanto abbiamo potuto leggere, non vi sono stati ulteriori bug a cui porre immediatamente rimedio con una patch.

I giocatori immersi nel prosieguo dell'avventura di Ethan potranno tirare un sospiro di sollievo, soprattutto se hanno riscontrato lo spiacevole errore di gioco. Però, a partire dal mese di ottobre, l'ultima avventura targata Resident Evil ha introdotto un epilogo dell'esperienza incentrato sulla figlia di Ethan. Resident Evil Village Shadows of Rose è la rappresentazione perfetta degli stilemi orrorifici in terza persona e ha permesso di poter vivere ancora una volta un'avventura che ha saputo fare la gioia di molti fan di Resident Evil.