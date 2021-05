Resident Evil Village: cosa sono i Cadou e qual è il loro effetto?

In Resident Evil Village capita spesso di imbattersi in file che citano una misteriosa entità di nome "Cadou". Si tratta di un elemento importante per comprendere a pieno la narrativa dell'ottavo capitolo della serie Capcom, e fanno anche una comparsa fisica in un paio d'occasioni durante l'avventura.

Data quindi l'importanza narrativa di questo elemento, cosa sono effettivamente i Cadou? Qual è il loro effetto principale? La risposta, ovviamente, necessita di fare spoiler sulla trama del gioco, pertanto se ancora non avete giocato o finito l'ultimo capitolo di Resident Evil è bene non proseguire oltre. Sostanzialmente, i Cadou sono dei parassiti geneticamente modificati che hanno dato vita alle mostruosità che Ethan Winters affronta nel corso dell'avventura.

A crearli è stata Madre Miranda, dopo aver scoperto un secolo prima degli eventi narrati nel gioco una misteriosa radice fungina da lei ribattezzata megamicete. Da questa scoperta, che tra l'altro le donerà un'apparente immortalità, la donna nonché scienziata inizierà ad effettuare degli esperimenti nel tentativo di trovare il perfetto vassallo attraverso il quale far rinascere la sua defunta figlia, morta a causa dell'influenza spagnola alcuni anni prima. Attraverso la muffa estratta dal megamicete (la stessa, in forma leggermente diversa, vista anche in Resident Evil 7 Biohazard), Miranda ha creato dei parassiti geneticamente modificati, i Cadou appunto, da inserire nei corpi di numerosi esseri umani sfruttati come cavie, nel tentativo di trovare una persona che fosse perfettamente compatibile con la sua creazione e portasse così alla rinascita di sua figlia. Ma come era facilmente prevedibile, le innumerevoli sperimentazioni da lei effettuate si sono dimostrate un fallimento, e gli umani sopravvissuti sono andati incontro a delle orribili mutazioni che li hanno resi simili, nella maggior parte dei casi, a licantropi.

In alcuni casi specifici, però, i Cadou hanno agito molto diversamente. Pur non risultando comunque compatibili, alcuni soggetti degli esperimenti di Miranda (nello specifico Lady Alcina Dimitrescu, Donna Beneviento, Salvatore Moreau e Karl Heisenberg) hanno dimostrato un sorprendente adattamento al parassita, ottenendo poteri sovrumani e in grado di controllare terribili trasformazioni. Motivo per cui la scienziata ha deciso di rendere questi quattro individui i suoi fidati consiglieri e collaboratori nelle sperimentazioni.

Inoltre, i Cadou possono essere visti come un ulteriore riferimento a Resident Evil 4: la loro funzione non è così diversa dalle Las Plagas, anch'essi parassiti che venivano inoculati a forza in soggetti umani che da quel momento perdevano la loro umanità divenendo servitori di Lord Saddler e del culto dei Los Illuminados. Le continue citazioni al quarto episodio alimentano sempre di più la curiosità sul rumoreggiato remake, ma sembra che Resident Evil 4 Remake non arriverà prima del 2023. E sempre restando in tema curiosità, ecco com'è il castello Dimitrescu di Resident Evil Village nella realtà.