Resident Evil Village: un cosplay di Bela Dimitrescu, bella e mortale

In attesa di novità concrete sull'uscita di Resident Evil 9 Apocalypse, torniamo indietro in gita al tenebroso Castello Dimitrescu. All'accoglienza ci aspetta Bela Dimitrescu, una delle protagoniste più amate e discusse di questi ultimi anni.

Una delle tre figlie adottive della contessa Lady Alcina Dimitrescu assieme a Daniela e Cassandra, Bela Dimitrescu è un'umana mutante creata dal progetto di ricerca Cadou. Facciamo la sua conoscenza in Resident Evil: Village, quando il protagonista Ethan Winters commette il grave errore di avventurarsi all'interno del Castello Dimitrescu.

Bela probabilmente visse come domestica del castello, fin quando non fu oggetto di terribili sperimentazioni con il parassita Cadou. Tutte le cellule del suo corpo furono consumate dal parassita e il suo DNA mutato irrimediabilmente. Bela perse le memorie della sua vita passata, trasformandosi in un mostro che si ciba di carne umana. Prima avversaria di Ethan, viene definitivamente uccisa a causa della sua debolezza al freddo.

In questo cosplay di Bela Dimitrescu da Resident Evil Village torna però in vita. A riesumare l'antagonista è la cosplayer Ilona Bugaeva, che sul suo Instagram @sladkoslava, dove conta quasi mezzo milione di followers, ha pubblicato un terrificante scatto in cui assume i suoi panni. Non lasciatevi ingannare dal suo bell'aspetto o cadrete vittime del suo letale falcetto.